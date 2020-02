FC Porto vence Esgueira

O FC Porto venceu este sábado o Esgueira por 76-73, em jogo a contar para a 19.ª jornada do campeonato nacional. O resultado permite ao FC Porto aproximar-se do 2.º lugar, em igualdade pontual com o Sporting (35), sendo que os leões jogam este sábado no reduto do Lusitânia.





No Esgueira, o base Montell Goodwin assinou 22 pontos, 4 assistências e 3 ressaltos, embora se tenha revelado insuficiente para obter o triunfo. Nos dragões, destacou-se o poste Noah Starkey com 14 pontos, 11 ressaltos e 4 assistências.