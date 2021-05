FC Porto vence Imortal

O FC Porto venceu (92-67) o Imortal, esta sexta-feira, e ganhou vantagem após o primeiro jogo das meias-finais da Liga Placard, disputado no Dragão Arena.





A turma de Albufeira realizou uma bela primeira parte, com parcial de 45-40, mas na segunda o FC Porto reagiu e aproveitou a falta de rotação do banco do Imortal, muito fustigado por lesões, desta vez com Tanner Omlid a ficar 'out' - será reavaliado.Com um duplo-duplo, Tanner Mcgrew (17 pontos, 10 ressaltos e 6 assistências) foi o MVP da partida, enquanto António Monteiro (17 pontos e 5 ressaltos) destacou-se pelo Imortal.As equipa voltam a defrontar-se este domingo, outra vez no Dragão Arena.