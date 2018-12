FC Porto vence Imortal em Albufeira

O FC Porto foi vencer (84-70) no reduto do Imortal, mantendo a perseguição ao líder Benfica, em jogo da 12ª jornada da Liga Placard.A turma anfitriã entrou melhor no jogo e superiorizou-se na 1ª parte (40-38), mas não conseguiu travar a forte reação dos dragões, 3ºs classificados, que dominaram após o intervalo.O norte-americano William Sheehey comandou as operações no triunfo dos azuis e brancos, com 23 pontos, 8 ressaltos e 2 assistências.A campeã Oliveirense, 2ª classificada, também não perdeu terreno em relação aos encarnados, ao ganhar (89-79) na Madeira ao CAB.A perderem ao intervalo (39-42), a turma de Oliveira de Azeméis só se impôs na segunda parte, com destaque para Marko Loncovic (22 pontos e 7 ressaltos), enquanto o norte-americano Jyles Smith (17 pontos, 6 ressaltos e 3 assistências) foi o mais esclarecido da equipa insular.