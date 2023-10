FC Porto vence na FIBA Europe Cup

Foi com vitória que o FC Porto se estreou esta terça-feira na fase de grupo da FIBA Europe Cup, ao vencer, na Suécia, o Norrkoping Dolphins, por 79-71, chegando ao intervalo já em vantagem, por 41-37, em jogo do Grupo E.Tanner Omlid destacou-se na equipa portuguesa, com 25 pontos, duas assistências e oito ressaltos.Na próxima jornada, dia 24 de outubro, o FC Porto recebe os dinamarqueses do Bears.Esta quara-feira será a vez do Sporting cumprir a primeira jornada, no Grupo A, recendo (19h30) os húngaros do Arconic-Alba Fehérvár.