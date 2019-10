FC Porto vence na Maia com resultado esmagador

O FC Porto derrotou este sábado o Maia Basket, fora de casa, por 103-57, e segue o percurso vitorioso no campeonato nacional de basquetebol ao contar com três triunfos em outras tantas partidas.Depois de uma primeira parte esmagadora com os azuis e brancos a chegaram ao intervalo a vencer por 51-19, os maiatos procuraram reagir e fizeram mais pontos no segundo tempo, mas nunca conseguiram criar verdadeiros problemas no que toca ao resultado.Tanner McGrew (16 pontos, 9 ressaltos, 3 assistências e 3 roubos de bola) e Max Landis (21 pts e 1 r) destacaram-se no triunfo do FC Porto, com as exibições de João Torrie (10 pts, 13 r e 2rb) e Kurt Jamesll (19 pts e 4 r) a serem figuras do lado dos maiatos.Consulte a classificação aqui