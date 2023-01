FC Porto vence na receção ao Esgueira

O FC Porto recebeu e venceu o Esgueira, por 94-73, em duelo da 19.ª jornada da Liga Betlic.Depois do apuramento histórico para os quartos de final da FIBA Europe Cup, os dragões deram seguimento ao bom momento e registaram um triunfo sólido, com Marvin Clark a destacar-se com 18 pontos, 6 ressaltos e 5 assistências. Veja a ficha aqui : 17-24; 24-13; 30-14; 23-22O FC Porto segue isolado na liderança, com 35 pontos, à frente de Benfica (32) e Sporting (32), que defrontam no sábado a Oliveirense e Lusitânia, respetivamente."Cumprimos com a nossa obrigação, que era vencer. Nos jogos do campeonato tem sido recorrente demorarmos um pouco a perceber a intensidade que temos de colocar em campo. Quando isso acontece, ficamos mais confortáveis em todas as situações do jogo. Temos de começar forte para termos as coisas mais controladas, pois já passámos por alguns sustos recentemente. Defrontamos equipas com talento, bem trabalhadas, e temos de estar sempre no nosso máximo. Temos de ser sempre uma equipa à Porto", afirmou o treinador Fernando Sá, em declarações ao site portista.