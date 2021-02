FC Porto vence na receção ao Lusitânia

O FC Porto, recente vencedor da Taça Hugo dos Santos, não vacilou e venceu (86-82) este domingo na receção ao Lusitânia, mantendo a perseguição ao líder Sporting, na conclusão da 18ª jornada da fase regular da Liga Placard.



Com um jogo a menos, os dragões somam 33 pontos, contra 35 dos leões, numa competição que se encontra ao rubro.



Na partida do Dragão Arena, o FC Porto encontrou muitas dificuldades, entrando mal na partida e no tempo complementar, mas um quarto período sem mácula acabou por oferecer a vitória à turma da Invicta, com um final de partida forte.



Destaque para o criativo dos dragões Jalen Riley, autor de 23 pontos, 3 ressaltos e 3 assistências, depois de grande exibição em que marcou 6 triplos.