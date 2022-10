FC Porto vence na receção ao V. Guimarães e cimenta liderança do campeonato

O FC Porto recebeu e venceu o V. Guimarães em jogo da 7ª jornada da Liga Betclic de basquetebol, por 96-83. Os dragões acabaram todos os quartos na frente do marcador e reagiram da melhor forma à derrota europeia a meio da semana, ante o Heroes Den Bosch.Anthony Roberts, dos vimaranenses, foi o melhor marcador do encontro com 28 pontos. Pela equipa da Invicta, Danjel Purifoy esteve de mão quente ao saltar do banco para anotar 19.A formação de Fernando Sá só sabe ganhar em Portugal. Conta seis triunfos em outros tantos jogos e figura no primeiro lugar do campeonato nacional.