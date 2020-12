FC Porto vence nos Açores

O FC Porto foi vencer esta quinta-feira ao terreno do Lusitânia, por 82-73, em partida em atraso da 5.ª jornada da Liga Placard. Com este resultado, a equipa comandada por Moncho López mantém o o pleno de triunfos no campeonato, somando agora 18 pontos, os mesmos que o líder Sporting.





Após uma primeira parte equilibrada, onde a formação açoriana conseguiu manter-se por perto do resultado e foi para o intervalo a perder por 39-36, os dragões aceleraram o ritmo no segundo tempo e terminaram com nove pontos de vantagem.A nível individual, Larry Gordon foi o melhor marcador do FC Porto, com 17 pontos. Do lado do Lusitânia, Montell Goodwin esteve em destaque com 18 pontos.