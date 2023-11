FC Porto vence V. Guimarães na Liga Betclic

O FC Porto recebeu e venceu este sábado o V. Guimarães, por 94-72, em duelo da 6.ª jornada da Liga Betclic.Anthony Barber foi o melhor marcador da partida, com 16 pontos), com Nuno Sá a ser o MVP, com 12 pontos, 8 ressaltos e 1 assistência."Esta equipa tem o caráter que precisamos. O Vitória é uma equipa atlética e a forma como entrámos facilitou muito as coisas, permitiu-nos descansar para o jogo de quarta-feira, o que foi muito importante", comentou o técnico portista Fernando Sá, ao site do clube.O FC Porto tem agora oito pontos em quatro jogos disputados, subindo ao 6.º posto. Os dragões voltam a jogar na quarta-feira, na receção aos suecos do Norrköping Dolphins, na FIBA Europe Cup.