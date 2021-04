FC Porto volta a vencer CAB Madeira e está a um triunfo das 'meias'

Depois do 'atropelo' no primeiro jogo, o FC Porto voltou a vencer (77-64) o CAB Madeira com relativa facilidade e está a um triunfo da carimbar o apuramento para as meias-finais do playoff da Liga Placard.





Garrett Nevels foi o MVP do encontro. O base /extremos dos dragões acumulou 18 pontos, sete ressaltos e duas assistências. O terceiro jogo está marcado para o próximo dia 30.