FC Porto volta a vencer na FIBA Europe Cup

Segundo jogo, segunda vitória do FC Porto no Grupo E da FIBA Europe Cup, desta vez na receção aos dinamarqueses do Bakken Bears, por 89-78.Os dragões dominaram os três primeiros períodos, 26-16, 22-18 e 23-19, para gerirem a vantagem no quarto e último, ganho pelo adversário por 25-18.O extremo norte-americano dos dragões, Cleveland Melvin, foi o melhor em campo, com 17 pontos, quatro ressaltos, dois roubos de bolos e dois desarmes de lançamento.A equipa de Fernando Sá lidera o Grupo E ao fimd e duas jornadas, recebendo na próxima, dia 1 de novembro, os turcos do Manisa.