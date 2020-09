Federação adia liguilha

A Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) decidiu adiar o playoff de apuramento de subida à Liga Placard que coloca frente a frente Académica e CD Póvoa. A razão do adiamento dos dois jogos da liguilha prende-se com o facto de que a formação de Coimbra registou no plantel um jogador (Bakary Konate) infetado com Covid-19, tendo pedido o adiamento dos encontros à federação. O órgão que tutela o basquetebol nacional acedeu ao pedido da Briosa, sendo que os encontros da liguilha, que seriam disputados a 4 e 6 deste mês, foram reagendados para os dias 11 e 13.

Recorde-se que os estudantes tinham proposto um adiamento de 15 dias depois do caso positivo registado com Bakary, mas a FPB defendeu, em comunicado, que "as equipas devem ter mais sete dias de treino sem restrições, antes de iniciarem a competição em 2020/21".