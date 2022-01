Federação de Basquetebol desaconselha supressão da 2.ª fase da liga

A Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) desaconselha a supressão da 2.ª fase do campeonato nacional, cenário que colocou à discussão entre clubes, além de outros dois, na reunião de emergência promovida na noite de 2.ª feira para debater os constrangimentos colocados à calendarização pelos surtos de Covid-19 entre as equipas participantes na prova.De acordo com as informações recolhidas pornesta terça-feira, a FPB expôs os seguintes cenários de forma a reduzir a intensidade do calendário: a diminuição do número de jogos na fase de playoff de cinco para três encontros; a divisão dos participantes na 2.ª fase em três grupos ao invés dos atuais dois; a supressão total da 2.ª fase da competição. Este último cenário foi vivamente desaconselhado pelos responsáveis da FPB, na medida em que se consubstanciará numa profunda alteração à habitual calendarização.O Sporting, através dos seus representantes, foi o mais visível defensor da supressão da 2.ª fase da prova, sendo acompanhado pelo Benfica. Ambos os clubes estão a participar no grupo K da 2ª fase da FIBA Europe Cup, pelo que os respetivos calendários encontram-se claramente sobrecarregados em comparação com as outras equipas nacionais. Com o cenário a dividir os participantes e perante a simulação das vantagens de cada um dos cenários ponderados, não foram discutidas ou sugeridas pelos clubes outras eventuais reformulações do quadro competitivo para além das três já citadas.Na sequência da auscultação aos clubes e em contacto permanente com estes, a FPB irá agora tomar uma decisão sobre o tema nos próximos dias.