Federação de basquetebol disponível para ajudar ucranianos em Portugal

A Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) manifestou este domingo a sua "solidariedade" para com o povo ucraniano, disponibilizando os seus recursos para ajudar a comunidade do país de Leste com ligações à modalidade em Portugal.



"No momento difícil que todos os ucranianos enfrentam, a FPB manifesta nas pessoas do Valentin Melnychuk, ex-selecionador nacional, do Andrii Melnychuk, treinador do CAR de Ponte de Sor, e do Vlad Voytso, jogador da seleção nacional, a sua solidariedade para com todos os ucranianos e a disponibilidade para utilizar os seus recursos no apoio à comunidade ucraniana do basquetebol neste período difícil das suas vidas", informou o organismo presidido por Manuel Fernandes.

Em curta nota, a FPB recorda a "colaboração ativa de cidadãos de origem ucraniana" no basquetebol luso, bem como as "competências e capacidades" que estes colocaram "ao serviço da modalidade".