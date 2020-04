Federação de basquetebol esclarece final da época 2019/20 e aborda a próxima

Pouco depois de conhecido o fim da temporada das principais modalidades de pavilhão em Portugal (sem a atribuição do título de campeão em qualquer escalão), a Federação Portuguesa de Basquetebol emitiu um comunicado onde esclarece, de momento, o seu posicionamento face ao termo da época 2019/20 bem como lança pistas sobre o que deverá suceder em 2020/21. Veja o teor do comunicado:

"No seguimento das decisões já publicadas no Comunicado nº 143-2019/2020, de 8 de abril de 2020, ouvidos todos os Clubes participantes nas 5 principais competições de seniores, as Associações Distritais/Regionais e as associações de agentes, e em estreita articulação com as Federações de Andebol, Patinagem e Voleibol, a Federação Portuguesa de Basquetebol decidiu o seguinte:

1. Estão finalizadas todas as competições nacionais de seniores, BCR e Masters da época 2019/2020, não havendo mais qualquer jogo até ao final da presente época desportiva;

2. Não será atribuído qualquer título de campeão nacional, em nenhuma categoria, na época 2019/2020;

3. Na época 2019/2020, e em todos os níveis competitivos de seniores, não haverá descidas de divisão, exceto nos casos mencionados no Comunicado nº 143-2019/2020 e que se referem aos direitos desportivos perdidos à data da suspensão das competições;

4. Haverá competições de apuramento para as subidas de divisão em todos os níveis competitivos, excetuando os casos mencionados no Comunicado nº 143-2019/2020, e que se referem aos direitos desportivos adquiridos à data da suspensão das competições. Essas competições iniciar-se-ão em setembro, terão participação facultativa e serão disputadas com os agentes desportivos inscritos na época 2020/2021.

Em relação a este ponto será emitido nos próximos dias um Comunicado com a informação das equipas elegíveis para participar nesse apuramento, assim como a data previsível para a sua realização, e respetivo Regulamento;

5. Os agentes desportivos – atletas, treinadores ou outros - que participarão nas competições referidas no Ponto 4 serão os inscritos para a época 2020/2021;

6. Para as competições europeias 2020/2021, a ordem de prioridade a comunicar à FIBA relativamente ao setor masculino, terá por base a classificação da fase regular à data da suspensão das competições. No setor feminino, e porque o vencedor da Taça de Portugal tem direito a participar nas competições europeias, o vencedor desta competição tem a 1ª prioridade, seguindo-se os clubes por ordem da classificação da Liga Feminina à data da suspensão das competições;

7. Excecionalmente para a época 2020/2021, os clubes que entendam não estar em condições para participar no nível competitivo para o qual têm direito desportivo, podem inscrever-se num nível abaixo sem qualquer penalização desportiva ou disciplinar. Esta medida só abrangerá os clubes que formalizarem esse interesse até ao dia 15 de junho de 2020. Findo esse prazo, e no caso de desistência, os clubes serão sujeitos aos procedimentos desportivos e disciplinares constantes dos Regulamentos da FPB;

8. Para a época 2020/2021, as inscrições nas provas federativas decorrerão até 30 de junho de 2020 para todos os níveis competitivos de seniores, exceto 2ªs Divisões Masculina e Feminina, cujo prazo termina a 15 de agosto de 2020;

9. De acordo com a notícia publicada no site oficial da FPB www.fpb.pt no dia 10 de abril de 2020 (http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=not&id=112148 ), ficam canceladas todas as competições nacionais de jovens da época 2019/2020. As Associações Distritais/Regionais mantêm o número de vagas nos Campeonatos Nacionais na época 2020/2021, excetuando no caso do Campeonato Nacional de Sub-14, nas situações em que são necessários apuramentos;

10. Qualquer outra atividade de Basquetebol, onde se incluem competições distritais/regionais, basquetebol 3x3, entre outras, continuam suspensas. No entanto, a FPB irá continuar a monitorizar a situação, seguindo escrupulosamente as orientações das Autoridades Governamentais, no sentido de retomar gradualmente a atividade;

11. Todas as datas mencionadas neste comunicado são passiveis de alterações, face ao acompanhamento que a FPB vai fazendo sobre o estado da situação da pandemia da COVID-19."