Federação entregou equipamento a Fatima Habib

Fatima Habib já joga com o seu novo equipamento Fatima Habib já joga com o seu novo equipamento

A carregar o vídeo ...

Depois de toda a polémica em torno da sua situação , a jovem paquistanesa Fatima Habib recebeu este domingo por parte da Federação Portuguesa de Basquetebol o equipamento necessário para representar a sua equipa, o Clube Basquetebol Tavira, no Campeonato Regional de Sub-16 do Algarve. A entrega deu-se esta tarde, antes do encontro com o ACD Ferragudo, através das mãos do dirigente federativo Pinto Alberto.Emocionada pela oferta feita pela FPB, a jovem de 13 anos assumiu tratar-se de "um dia de grande felicidade". "O que mais quero é jogar. Fiquei triste por ter sido impedida de o fazer, mas agora estou feliz por ter esta possibilidade", assumiu a jovem, que havia sido impedida de atuar diante do Imortal Basquetebol Clube de Albufeira por se ter recusado a tirar a camisola de manga comprida que tinha por baixo do equipamento oficial da equipa.Por parte da FPB, Pinto Alberto assumiu que aquele organismo "não olha a credos ou religiões" e assegurou que apenas "havia uma questão de um equipamento que não cumpria os regulamentos". "Somos uma federação inclusiva para todos e estamos satisfeitos por ter resolvido este problema", garantiu.O equipamento, refira-se, foi garantido esta semana, através de uma encomenda feita pela internet, a qual chegou a tempo desta partida.