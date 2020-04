Federação Portuguesa de Basquetebol angaria mais de 21 mil euros para o SNS

Não há desporto, mas não é isso que impede que se façam assistências perfeitas. A Federação Portuguesa de Basquetebol conseguiu angariar um total de 21.795 euros que estão destinados à aquisição de equipamento de proteção individual para o Serviço Nacional de Saúde. Este valor resulta da iniciativa ‘Faz uma assistência ao SNS’, que juntou a FPB e todas as associações do País.

Este projeto tem por base o ‘Basquetebol Solidário’, que é uma ação de solidariedade que acontece todos os anos na Festa do Basquetebol Juvenil, em Albufeira, na qual todas as comitivas contribuem com dois euros para ajudar uma instituição local. Apesar de este ano este evento não se ter realizado (férias da Páscoa) devido à pandemia, a solidariedade continua. A ideia de manter este projeto partiu do Sport Clube Mirandela, em conjunto com a Associação de Basquetebol de Bragança, mas rapidamente se alastrou às restantes.

Dirigentes, árbitros, atletas, treinadores, seccionistas, pais e amigos, todos contribuíram para esta iniciativa, que conseguiu angariar um valor muito significativo que vai ajudar os profissionais de saúde que estão na linha da frente na luta contra a pandemia da Covid-19.