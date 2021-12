Fernando Rocha confirmado para arbitrar jogo do FC Porto

Está confirmado. Fernando Rocha será um dos árbitros que vai dirigir o encontro entre a Oliveirense e o FC Porto, este domingo, a contar para a Liga Betclic, confirmando-se a notícia avançada há dois dias porO juiz em questão é um dos três árbitros visados pelos dragões, na sequência da final do playoff da época passada entre Sporting e FC Porto, e na qual os leões festejaram a conquista do título.Esta temporada, o FC Porto já teve falta de comparência no jogo em Ovar diante da Ovarense e pelo mesmo motivo, neste caso boicote a Paulo Marques, outro dos árbitros que esteve na final do campeonato, tendo a equipa sido penalizada com os seguintes castigos: multa de 2500 euros e derrota 20-0.Os regulamentos da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) preveem que a "aplicação da sanção de derrota em dois jogos consecutivos ou três interpolados determina a exclusão da competição".O terceiro juiz vetado pelos dragões, Carlos Santos, deu entretanto por encerrada a carreira de árbitro de basquetebol.