Fernando Sá: «Acreditamos que vamos estar nos momentos de decisão a lutar por títulos»

Fernando Sá era um treinador satisfeito após a vitória do FC Porto frente ao Sporting, por 91-89, em jogo da 9.ª jornada da Liga Betclic. O técnico dos dragões pediu, ainda assim, tempo para a equipa."Ganhar é sempre muito importante e assim trabalha-se muito melhor. O que tenho vindo a sentir do grupo é um crescimento, um aumento da confiança e do compromisso entre todos, o que é essencial neste clube, no qual temos de ganhar. Mas esta equipa precisa de tempo. Não éramos os piores por termos perdido com o Benfica e hoje não somos os melhores por termos ganho ao Sporting. Acreditamos que vamos estar nos momentos de decisão a lutar por títulos", começou por referir aos meios de comunicação do FC Porto."Agora vamos começar a preparar o jogo de quarta-feira, que é fundamental para o nosso futuro na FIBA Europe Cup", acrescentou.