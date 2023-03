Fernando Sá analisa derrota europeia: «A prioridade neste momento é continuar a fazer história»

Fernando Sá, treinador do FC Porto, analisou a derrota caseira (80-81) na primeira mão dos quartos de final da FIBA Europe Cup diante dos finlandeses do KarhuBasket, assumindo que os dragões querem agora ganhar fora de portas, na próxima quarta-feira."Na verdade, chegámos ao final da primeira parte [da eliminatória], mas ficava melhor se tivéssemos vencido. Acho que merecíamos pelo esforço que tivemos. Lutámos bastante, estivemos concentrados em praticamente todas as situações que o adversário tentou explorar e nas quais sabíamos que podia tirar mais vantagens. Agora, vamo-nos preparar para o jogo fora e temos de ir à Finlândia ganhar. Defrontámos uma equipa muito experiente, que anda há muitos anos nesta prova e em competições superiores, e não é fácil. O Karhu Basket tem muita rotação, intensidade e rotinas. Temos alguns atletas ainda a regressar de lesões e, quando não estamos bem fisicamente, as coisas poderão não correr conforme desejamos em termos de eficácia", explicou o treinador português, assumindo que vai dar prioridade ao trajeto europeu."Temos estado a fazer até aqui uma coisa que não vamos mudar. É evidente que vamos fazer por ganhar os jogos todos, mas, uma vez que o campeonato [nacional] não se vai decidir nesta [segunda] fase, a prioridade neste momento é continuar a fazer história [na Taça Europa]. Já chegámos aos quartos de final e tentaremos passar às 'meias'. Vamos preparamo-nos da melhor forma para jogar agora com o Benfica e depois na Finlândia", garantiu Fernando Sá.