Fernando Sá: «Andámos sempre em sofrimento atrás do resultado»

O FC Porto saiu derrotado do embate com o Sporting (97-84), a contar para a primeira meia-final da Taça Hugo dos Santos, e Fernando Sá, técnico dos dragões, foi taxativo na explicação para o desaire."O Sporting entrou melhor no jogo as questões físicas e de tempo de preparação de jogo, isto tendo em conta que jogámos a meio da semana, refletiram-se. Demorámos algum tempo a ajustar e, em termos de eficácia ofensiva, eles estiveram melhores. Nós não conseguimos acompanhar e andámos sempre em sofrimento atrás do resultado. As emoções começaram a tomar conta de nós, os jogos contra o Sporting são sempre muito intensos, agressivos e longos. Acaba por ser difícil tendo em conta o momento em que estamos, com pouco tempo de preparação e com a sobrecarga de jogos. Parece que tudo está estável e que queremos concluir aquilo que iniciámos, mas isto pára. A parte física começou a apoderar-se de nós porque não conseguimos passar para a frente, quando se está a ganhar a questão física não se nota tanto. Não nos conseguimos aproximar e resistimos o que pudemos. No entanto, a equipa está empenhada", vincou.