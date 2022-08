Fernando Sá antevê nova época do FC Porto: «Lutar para termos um museu mais recheado»

A equipa de basquetebol do FC Porto voltou ao trabalho e já realizou o primeiro treino da temporada no Dragão Arena, conforme anunciaram os dragões no site oficial, esta quarta-feira.De olhos postos na reconquista do título, Fernando Sá define como principal objetivo "chegar o mais longe possível" em todas as competições, o que irá "exigir muito trabalho e dedicação". O técnico não esconde que "o objetivo tem de ser vencer, seja em que circunstâncias for".Para o novo timoneiro dos dragões, que conhece bem a responsabilidade de vestir a camisola azul e branca, definir "uma identidade com que os adeptos se identifiquem" será um ponto a favor para que os adeptos marquem presença nas bancadas e saiam de lá "convencidos" de que a equipa irá "lutar para ter um museu mais recheado de títulos"."Como adepto estarei na bancada em todas as modalidades, no basquetebol estarei dentro de campo num local privilegiado e de sonho. Espero que o que faça com que os adeptos venham apoiar a equipa não seja o facto de eu ser portista, mas sim o trabalho que está a ser realizado", afirmou.O treinador revelou ainda que sente que os jogadores têm "paixão pelo clube e pela modalidade" e isso que é "fundamental".