Fernando Sá: «Conseguimos ir buscar soluções diferentes e mostrámos que não estamos dependentes de ninguém»

Fernando Sá, treinador do FC Porto, analisou o triunfo caseiro frente ao Benfica ( 92-89 ), operado com reviravolta no Dragão Arena."Penso que o público teve um papel fundamental. Sinto que foi a primeira grande vitória desta equipa. Percebemos que o público está cada vez mais envolvido, as expectativas estão mais altas e queremos essa responsabilidade. Relativamente ao jogo, ninguém ficou satisfeito com o primeiro período. Ainda por cima, tornou-se uma situação repetida, porque já no último jogo na Luz tinha acontecido uma situação semelhante. Virando para as coisas positivas, a forma consistente como fomos percebendo os problemas que o Benfica nos estava a colocar e corrigimos, sem nunca pormos em causa a nossa dignidade em campo, levou a que todos nos envolvêssemos. Melhorámos a intensidade defensiva, a defesa do bloqueio direto e a luta dos ressaltos. Num jogo em que não é normal para nós, já que só fizemos 19% de triplos, ganhar ao Benfica significa muito. Estou muito satisfeito, porque conseguimos ir buscar soluções diferentes e mostrámos que não estamos dependentes de ninguém nem de estruturas. Em termos ofensivos, estivermos bem. As opções foram bem tomadas. O Benfica joga muito em transição e em situações rápidas após ressalto defensivo. Na verdade, não estávamos à espera que acontecesse dessa forma, mas lá corrigimos e ainda fomos a tempo de recuperar. Basicamente, a diferença fez-se através da transição defensiva", vincou o timoneiro dos azuis e brancos."Esta equipa tem várias soluções em termos coletivos e individuais. É fundamental não estar dependente de nenhum jogador. Uma das coisas que falávamos ao intervalo é que neste momento da época não estamos a lutar por estatísticas, mas por campeonatos. Não podemos estar preocupados com minutos ou cestos convertidos. Mesmo no banco e na bancada, há papéis importantíssimos para cumprir, tal como, por exemplo, o Charlon Kloof [que está lesionado] provou hoje numa intervenção feita no balneário ao intervalo".