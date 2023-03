Fernando Sá pede igualdade de tratamento à FPB: «Pediram-nos para adiar a Taça Hugo dos Santos»

Fernando Sá, treinador do FC Porto, começou por analisar a derrota no campo do Benfica (99-75), na jornada 2 da 2ª fase do campeonato de basquetebol, fazendo um mea culpa."Desta vez, não foram as emoções que decidiram o jogo. [Foi] a forma como começámos o jogo, por responsabilidade minha, que não tive estratégia suficiente para os trazer do cansaço. O resultado tem coisas negativas, mas tem coisas positivas. Até agora temos sabido viver muito bem as duas competições. Seria muito bom chegarmos às meias-finais. A derrota de hoje ainda não define nada no campeonato nesta fase", vincou o timoneiro dos portistas, deixando, depois, críticas à Federação Portuguesa de Basquetebol."No ano passado, o FC Porto, o Benfica e o Sporting foram às competições europeias. O FC Porto não se apurou, mas o Benfica e o Sporting, sim. O que é que a federação fez? Prolongou o campeonato por mais um mês. Este ano, isso não aconteceu. O basquetebol tem de ser tratado de forma clara e justa para todos. Este ano, pediram-nos para adiar a Taça Hugo dos Santos, que até seria benéfico para nós, mas achámos que não seria justo e por isso não adiámos. Sei que houve reuniões [para o prolongamento do campeonato]".