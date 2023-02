Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Fernando Sá: «Sinto que a equipa está com alguma fadiga e numa fase de adaptação» Treinador do FC Porto referiu que derrota com o Sporting é consequência do facto de os dragões estarem a disputar as competições europeias





• Foto: Duarte Roriz