Fernando Sá: «Sinto que estamos a construir uma verdadeira equipa»

A vitória do FC Porto sobre o Benfica, no primeiro clássico do campeonato (79-62) , pode ser essencial para os planos dos dragões a longo prazo e Fernando Sá, treinador da equipa azul e branca, descarta que o encontro seja um "ponto de partida"."Espero que os meus jogadores não tenham este jogo como um ponto de partida para nada. Eu acho importante é perceber o trabalho que foi feito até aqui, perceber o que tem de ser feito a partir daqui e termos consciência de que vai haver derrotas e não será nenhum drama. Ainda falávamos ontem no treino que o importante é termos a sensação que estamos a construir uma verdadeira equipa, isso é o que eu sinto como treinador. Se vamos chegar neste estado ao final do campeonato, isso é prematuro", atirou o treinador dos portistas, focando que o jogo seja "importante" só porque o seu plantel venceu.Sobre o jogo em si, Fernando Sá está convicto que o 'trabalho de casa' do FC Porto foi feito. "Eu quero acreditar que a forma como limitamos as ações do Benfica foi uma ajuda muito grande neste resultado. Eles têm uma grande parte de jogadores que lançam bem triplos, com uma alta percentagem, que nós conseguimos minimizar, até pela situação dos ressaltos. Sabíamos que íamos perder algumas situações de ressalto, mas equilibramos bem. A partir daí, com situações de posse de bola, fizemos bem as transições, porque somos mais ágeis, uma equipa mais atlética, que corre mais e que gosta de jogo rápido e beneficiamos disso", disse.Sobre o melhor marcador do encontro, Cat Barber, com 27 pontos, o técnico azul e branco adicionou que o base não foi "importante só hoje" e "tem sido ao longo do tempo". "Ele tem sido alvo de algum julgamento. O Barber tem feito jogos deste nível. Tem feito jogos a um bom a nível defensivo e importante, tem criado soluções para toda a gente e às vezes as percentagens não são sempre ideias. Não o quero salientar, foi hoje um excelente jogador", concluiu Fernando Sá, dizendo que "todos os jogadores que estiveram em campo, principalmente aqueles que saíram do banco", estiveram bem pelo FC Porto nesta vitória.