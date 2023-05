Fernando Sá: «Sofremos 16 pontos em transições, com perdas de bola que não deviam ter acontecido»

Fernando Sá, treinador da equipa de basquetebol do FC Porto, lamentou este domingo a derrota caseira da sua equipa frente ao Sporting (80-88) no jogo 1 das meias finais do playoff do título, frisando que, num clássico desta dimensão, o fator casa acaba por não ter muita importância.





"Sabíamos que tínhamos um adversário no máximo da sua força e com bastante agressividade e precisávamos de estar num momento muito bom para podermos discutir o jogo de outra forma, mas esta equipa tem sido massacrada ao longo da época por lesões. Neste momento, as coisas são claras, faltam quatro jogos e nós temos de vencer três e o Sporting tem de vencer dois. Não me parece que o fator casa tenha assim tanta importância e, portanto, não nos restam muitas alternativas, pois se não vencermos o jogo da terça-feira ficamos numa situação em que teremos de ganhar três jogos seguidos, dois deles fora", começou por dizer após o apito final.E acrescentou, lamentando as constantes perdas de bola dos dragões no momento ofensivo: "Sofremos 16 pontos após transições ofensivas, com perdas de bola que não deviam ter acontecido. No segundo período, estivemos só a reagir a um Sporting agressivo e isso acabou por criar um desgaste mental e físico bastante grande. Recuperámos na segunda parte, mas não foi suficiente. Depois de todo o esforço que fizemos, parece que nos caiu uma hecatombe em cima e já não tivemos força para reagir outra vez", rematou.O jogo 2 do playoff disputa-se na terça-feira, dia 23.