Festa do Basquetebol Juvenil cancelada

A Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) e a Câmara Municipal de Albufeira, seguindo as recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS), decidiram cancelar a organização da Festa do Basquetebol Juvenil 2020, em Albufeira, que estava agendada para 2 a 7 de abril.



"A Federação Portuguesa de Basquetebol, conjuntamente com as Associações Distritais de Basquetebol, irá analisar a possibilidade da realização só para este ano, dos 'Inter-Seleções Distritais', com outro modelo competitivo alternativo, que possa permitir a promoção do Basquetebol e ir ao encontro das ambições de todos os praticantes e amantes da nossa modalidade, desde que se verifiquem condições que o permitam", pode ler-se no comunicado.





A Federação Portuguesa de Basquetebol emitirá ainda hoje um outro comunicado relativo às restantes competições nacionais e regionais e demais actividades, que, sabe, pode passar por encontros à porta fechada no basquetebol profissional e adiamento de jogos de formação.