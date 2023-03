Festa em Albufeira

Albufeira acolherá de 11 a 16 de abril a 15ª edição da Festa do Basquetebol Juvenil, "o maior evento da modalidade e provavelmente de todo o desporto federado", segundo Manuel Fernandes, presidente federativo.

A edição de 2023, a décima no município albufeirense, apresentada ontem, encerra algumas novidades, com destaque para a realização de todas as finais no mesmo local, o pavilhão municipal, e, naturalmente, em horários desencontrados. "Assim todos terão oportunidade de assistir aos momentos altos da festa", justificou o líder da FPB.

Manuel Fernandes congratulou-se ainda com a prevista inauguração de quatro campos de basquetebol 3x3. "Albufeira é o único município com menos de 100 habitantes com equipas nas principais ligas masculina e feminina e o gosto pela modalidade irá crescer, por via da disponibilização de mais espaços", referiu o dirigente.

Entre jogadores, equipas técnicas e dirigentes, estarão em Albufeira, durante uma semana, 1.500 pessoas diretamente ligadas ao evento. Muitas mais rumarão a sul, segundo as estimativas do edil José Carlos Rolo e do vereador Cristiano Cabrita, pois "nos anos anteriores centenas de pais dos praticantes e simples adeptos estiveram aqui, a acompanhar os jogos e esta festa, que assume uma vertente desportiva mas também económica, promocional e social".

Manuel Fernandes salientou "o trabalho realizado pelas associações, na escolha das suas seleções", e os autarcas albufeirenses endereçaram já o convite para que o evento ali tenha lugar em 2024, inserido na candidatura de Albufeira a capital europeia do desporto em 2026.



Tomás Barroso padrinho em casa



O base Tomás Barroso, capitão do Benfica e natural de Albufeira, apadrinhou a apresentação da 15.ª edição da Festa do Basquetebol Juvenil. "Infelizmente não tive oportunidade de estar presente num evento com este formato e no meu tempo decorreu uma festa em Viseu, mas tenho jovens colegas que participaram e posso dizer que me apetecia nascer outra vez para viver tudo isto na minha cidade", referiu o basquetebolista. Para Tomás Barroso, a Festa do Basquetebol "é um pequeno gesto que pode fazer toda a diferença no percurso dos jovens atletas presentes e teremos, seguramente, um evento apaixonante em Albufeira".