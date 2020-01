Festa prometida na Taça Hugo dos Santos

Que cartaz de luxo! A 11ª edição da Taça Hugo dos Santos decide-se entre hoje e amanhã no Multiusos de Sines, numa competição que reúne as principais equipas da Liga Placard e que promete oferecer festa aos adeptos. Desta forma, as meias-finais de hoje vão ter duelos escaldantes, dando motivos aos amantes da modalidade para comparecerem em peso no pavilhão.

Logo a começar, a bicampeã nacional Oliveirense será certamente um duro teste ao Sporting, emblema leonino que está a mostrar-se a bom nível nesta sua época de regresso à elite. No último confronto no João Rocha, a formação liderada por Luís Magalhães venceu por 94-70. Na opinião do capitão José Barbosa, a Oliveirense está preparada para bater os leões. "Estamos prontos para revalidar o troféu. Vamos a Sines para competir e ganhar. Temos correspondido às exigências, com alguns elementos novos a integrarem-se rapidamente. Podem esperar uma Oliveirense ambiciosa, sem medo de qualquer equipa. Primeiro temos o Sporting e temos muita vontade de ganhar ao Sporting", disse o base da equipa liderada por Norberto Alves, que na época transata bateu o Benfica na final (77-70) desta prova.

Eterno clássico

E depois segue-se o clássico entre Benfica e FC Porto. Águias e dragões já mediram forças esta temporada no Dragão Arena, com a vitória a sorrir à formação de Moncho López (87-79), naquela que é a única derrota encarnada a nível interno.

"Queremos defender bem, correr o campo todo e condicionar o Benfica o mais que pudermos", atirou o poste portista Miguel Queiroz. Do lado do Benfica, Fábio Lima garante foco total: "Estamos a atravessar um bom momento e queremos continuar assim. Queremos dar um bom espetáculo."