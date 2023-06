FIBA confirma Benfica na Liga dos Campeões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica foi confirmado ontem pela FIBA na próxima edição da Liga dos Campeões. As águias vão assim repetir a presença da temporada passada, onde cometeu a proeza de superar a exigente fase de grupos (em 2º lugar), tendo depois caído no playin de acesso à segunda fase da prova, diante dos turcos do Darüssafaka. Mas como aconteceu em 2022/23, os campeões nacionais terão de começar nas nas rondas de qualificação, onde estarão em ação 24 equipas em disputa pelo acesso à fase de grupos, que reunirá 32 emblemas. O sorteio está agendado para 5 de julho. O Benfica vai começar a disputar a fase de apuramento entre 25 de setembro e 1 de outubro. A fase principal terão depois arranque previsto para 17 de outubro. A FIBA revelou ter recebido 63 candidaturas, havendo 28 países na seleção final.