FIBA Europe Cup: Benfica derrotado em casa

O Benfica foi derrotado esta quarta-feira na receção aos polacos do Trefl Sopot, por 79-67, na 2.ª jornada do Grupo K da FIBA Europe Cup.As águias foram para o intervalo a perderem por cinco pontos (32-37). O emblema polaco manteve-se sempre na liderança no segundo tempo, e chegou aos 16 pontos de avanço (70-54). O melhor marcador do Benfica foi Frank Gaines, com 15 pontos.A formação orientada por Norberto Alves soma a segunda derrota nesta segunda fase da prova europeia, depois de ter perdido na estreia com os romenos do Oradea. Na próxima jornada há dérbi com o Sporting.