FIBA Europe Cup: Benfica derrotado na Roménia

O Benfica iniciou esta quarta-feira com uma derrota na 2.ª fase da FIBA Europe Cup. No terreno dos romenos do Oradea, as águias perderam por 68-56 na ronda inaugural, num grupo que conta ainda com Sporting e os polacos do Trefl Sopot.

Antes do apito inicial, Aaron Broussard foi homenageado pelo conjunto romeno, equipa que representou durante duas épocas antes de chegar esta temporada ao Benfica. Recorde-se que o norte-americano sofreu uma lesão muscular na coxa direita e vai desfalcar as águias durante três semanas. Com o pavilhão reduzido a 30% da lotação, os adeptos da casa brindaram o jogador com muitos aplausos neste seu regresso.

O Benfica entrou em campo com José Barbosa, Frank Gaines, Betinho Gomes, Makram Ben Romdhane e Dennis Clifford, com a formação romena a iniciar muito melhor, ganhando rapidamente cinco pontos de diferença (7-2), vantagem que foi aumentando paulatinamente (20-10 e 22-12). As águias sentiam dificuldades para travar o ataque romeno e terminaram o primeiro quarto atrás por 10 pontos (20-30), num período em que cometeram seis turnovers. Com cinco pontos, Betinho Gomes era o melhor marcador das águias nesta fase, contra os 11 de Stephen Holt.

No segundo quarto, o Oradea (defrontou o FC Porto na fase anterior da competição) voltou a entrar bem e disparou no marcador até 14 pontos de diferença (41-26), aproveitando o desacerto defensivo do Benfica. A abusarem do tiro exterior, os romenos iam convertendo triplos (9 ao intervalo, contra três das águias) e chegaram a uma vantagem máxima de 19 pontos (49-30) ao descanso, com Holt endiabrado (17 pontos). Do lado das águias, o reforço Frank Gaines destacava-se com sete pontos.

No arranque da segunda parte, o Benfica continuou sem encontrar antídoto para travar o Oredea, que forçou o aumento de ritmo. O emblema romeno colocou-se a vencer por um máximo de 22 pontos (56-34). Seguiu-se depois uma boa recuperação da formação liderada por Norberto Alves, ficando a perder 'apenas' por 10 pontos de diferença (48-58), e depois a a sete de distância (51-58). No final do terceiro quarto, as águias estavam atrás por 59-51, deixando boas perspetivas para o derradeiro quarto. Com 13 pontos, Frank Gaines era o melhor marcador da equipa portuguesa.

Mas no quarto parcial, o Oradea voltou a subir de nível e fugiu no marcador para 13 pontos logo na fase inicial (64-51). As águias bem tentaram mas não conseguiram aproximar-se mais, com o emblema romeno a gerir a vantagem até aos 68-56 finais.

A nível individual, Frank Gaines foi o melhor marcador do Benfica, à frente de José Silva (12). Do lado do Oradea, Stephen Holt foi o MVP, com 17 pontos.



Parciais:

Oradea-Benfica (68-56): 30-20; 19-10; 10-21; 9-5

Consulte a ficha e as classificações.

O Benfica volta a entrar em ação no sábado, na visita aos açorianos do Lusitânia, a contar para a Liga Betclic. Segue-se depois (dia 15) a receção aos polacos do Trefl Sopot na 2.ª jornada da FIBA Europe Cup.