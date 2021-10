FIBA Europe Cup: Benfica perde na estreia

O Benfica perdeu esta terça-feira frente aos holandeses do Heroes Den Bosch, por 78-73, na 1.ª jornada do Grupo C da FIBA Europe Cup

No Pavilhão Fidelidade, na Luz, as águias entraram bem e terminaram o primeiro quarto na frente por 19-17. A reação do conjunto holandês surgiu no segundo parcial, tendo passado para a frente: foi para o intervalo a vencer por 39-37.No segundo tempo, o Benfica voltou a superiorizar-se, tendo liderado o terceiro parcial por 20-14, ficando a vencer por 57-53. Depois, no derradeiro quarto, as águias atingiram a maior diferença pontual (63-57) mas o conjunto holandês reagiu e passou de novo para a liderança, por 68-67, a três minutos do fim, de onde não mais saíram até ap resultado final (78-73).No capítulo individual, Betinho Gomes foi o melhor marcador benfiquista, com 16 pontos. Do lado do Heroes Den Bosch, Michael Kaz Carlson destacou-se com 29 pontos.O próximo jogo do Benfica é no sábado, na receção à Oliveirense (21h00), a contar para o campeonato nacional. Segue-se depois, dia 20, novo duelo europeu, agora na receção aos russos do Parma Perm.(19-17;18-22; 20-14; 16-25)