FIBA Europe Cup: Benfica triunfa e continua na luta pelo apuramento

Obrigado a ganhar para ainda ficar na luta pelo apuramento para os quartos-de-final da FIBA Europe Cup, o Benfica não vacilou e venceu esta quarta-feira na receção aos romenos do Oradea, por 94-57, naquela que foi o primeiro triunfo dos encarnados nesta segunda fase da competição.

Na Luz, o encontro arrancou de forma equilibrada (17-17 no final do primeiro quarto), mas depois as águias fugiram e ao intervalo já venciam por 22 pontos de diferença (50-28). Até ao fim, a equipa comandada por Norberto Alves não tirou o pé do acelerador e chegou a uma vantagem na casa das três dezenas, tendo fechado o triunfo por categóricos 37 pontos de diferença (94-57).

O melhor marcador da partida foi Frank Gaines, com 26 pontos, um ressalto e três assistências.

Com este triunfo, o Benfica chega aos cinco pontos e segue na luta pelo apuramento para a próxima fase da competição.