FIBA Europe Cup: FC Porto apura-se para os quartos de final pela primeira vez

O FC Porto apurou-se esta terça-feira para os quartos de final da FIBA Europe Cup, ao derrotar os romenos do Craiova por 90-64, mantendo o pleno nesta 2.ª fase da competição: quatro jogos, quatro vitórias.Com os parciais de 18-18, 26-16, 23-21 e 23-9, a formação comandada por Fernando Sá esteve irrepreensível, contando com um inspirado Max LAndis, autor de 29 pontos, com cinco triplos em dez tentativas.Os dragões precisavam de vencer o seu jogo e esperar pelo triunfo do Cholet na receção ao Chemnitz... que surgiu a 2 segundos do final (77-75). Desta forma, o FC Porto está nos quartos de final pela primeira vez, quando ainda faltam disputar duas jornadas na fase de grupos. Só no final é que saberá qual o adversário que irá defrontar na fase a eliminar.History was made V A M O S! #FCPortoBasket