FIBA Europe Cup: FC Porto defronta finlandeses nos quartos de final

Já apurado para os quartos de final, o FC Porto perdeu esta quarta-feira na visita ao terreno dos franceses do Cholet, por 95-83, na 6.ª e última jornada da 2.ª fase de grupos da FIBA Europe Cup, terminando assim o grupo no segundo lugar.O adversário dos dragões nos 'quartos' (8 e 15 de março) será os finlandeses do Karhu Basket, que foram primeiros no Grupo J.Quanto ao jogo em França, os melhores marcadores portistas foram Michael Finke e Vlad Voytso, ambos com 19 pontos.: 28-18; 25-21;22-19;20-25