FIBA Europe Cup: FC Porto derrota suíços do Fribourg

O FC Porto venceu esta terça-feira os suíços do Fribourg Olympic, por 87-73, em jogo a contar para a 2.ª jornada do Grupo C da FIBA Europe Cup.Depois de terem perdido na estreia frente aos estónios do Pärnu, os dragões registaram uma boa exibição perante os seus adeptos, sobretudo a partir do segundo parcial.Com 18 pontos, Max Landis foi o melhor marcar da equipa orientada por Fernando Sá. Veja a ficha do jogo aqui