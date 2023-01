FIBA Europe Cup: FC Porto derrotado em casa e perde três bases por lesão

O FC Porto perdeu esta terça-feira na receção ao Chemnitz, por 86-74, na 5.ª e penúltima jornada do Grupo I da FIBA Europe Cup. Apesar de ter registado o primeiro desaire nesta segunda fase, os dragões já haviam garantido o acesso aos quartos de final.Com 17 pontos, Michael Finke foi o melhor marcador do FC Porto, numa partida em que o treinador Fernando Sá teve problemas de lesões de bases: Max Landis e Miguel Maria apresentaram queixas físicas e Jay Threatt foi baixa de última hora devido a uma indisposição no aquecimento. E no próximo sábado há clássico frente ao Sporting no Pavilhão João Rocha."Entre os nossos opositores esta era a equipa mais forte. Felizmente chegámos a este momento com o apuramento garantido e isso é o mais importante. Nada a apontar à atitude dos jogadores pela quantidade de adaptações que tivemos de fazer devido a situações inesperadas, isso só me deixa satisfeito e com orgulho de os poder representar e treinar. É difícil, não estava à espera de perder os três bases neste jogo, mas as coisas acontecem e temos de estar preparados para garantir os objetivos porque nada muda. Terminámos este ciclo e agora o foco está no Sporting para tentarmos manter a liderança do campeonato", afirmou Fernando Sá, em declarações ao site dos dragões.Parciais: 23-24; 17-19; 13-23; 21-20