O FC Porto foi derrotado esta terça-feira na Roménia pelo Oradea por 67-58, em jogo a contar para a FIBA Europe Cup. Os dragões não conseguiram contrariar a defesa romena, numa partida em que se registaram poucos pontos de ambas as formações.Rashard Odomes foi o melhor elemento do FC Porto, com 14 pontos e 9 ressaltos. Já do lado do Oradea, Kris Richard com 22 pontos, foi o MVP da partida.Com este resultado, o FC Porto é apanhado no segundo pelo Oradea. Na próxima jornada, que é a última da fase de grupos, os dragões recebem o Légia de Varsóvia no próximo dia 17.