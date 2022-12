FIBA Europe Cup: FC Porto entra a ganhar na segunda fase

O FC Porto foi esta quarta-feira à Roménia vencer o SCMU Craiova, por 83-73, no arranque da segunda fase de grupos da FIBA Europe Cup.Os dragões, que vinham da eliminação da Taça de Portugal frente ao Benfica na Luz, começaram por perder o primeiro período (18-26), mas partiram depois para a reviravolta: venceram o segundo parcial (21-17) e dispararam no terceiro (21-12). No quarto e último parcial, a equipa de Fernando Sá segurou o triunfo importante fora de portas.A nível individual, Brian Conklin foi o melhor marcador do FC Porto, com 18 pontos. Do lado romento, Giordan Watson destacou-se com 20 pontos.Veja a ficha do jogo aqui