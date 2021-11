FIBA Europe Cup: FC Porto falha apuramento no último segundo

O FC Porto perdeu esta quarta-feira o Légia Varsóvia, por 82-81, e foi eliminado da FIBA Europe Cup, com o presidente Nuno Pinto da Costa a sofrer nas bancadas do Dragão Arena.Obrigado a ganhar para juntar-se a Sporting e Benfica na ronda seguinte da prova europeia, os dragões entraram no último minuto a perderem por três pontos, mas chegaram ao empate nos instantes finais, levando o duelo para prolongamento. No tempo extra, o FC Porto teve a última posse de bola para vencer, mas Charles Kloof não conseguiu concretizar um lançamento no último segundo.A nível individual, Charles Kloof foi o melhor marcador dos portistas, com 20 pontos.