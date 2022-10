FIBA Europe Cup: FC Porto perde em casa com Den Bosch

O FC Porto foi esta terça-feira derrotado em casa frente aos holandeses do Heroes Den Bosch, por 71-68, na terceira jornada do Grupo C.Numa partida decidida apenas nos últimos minutos, os dragões tiveram em Teyvon Myers o melhor marcador, com 20 pontos. Consulte aqui a ficha.Com este resultado, a equipa liderada por Fernando Sá ocupa o terceiro lugar, com quatro pontos.: 19-25; 19-13; 18-11; 12-22