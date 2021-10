FIBA Europe Cup: FC Porto perde na Polónia

O FC Porto foi esta quarta-feira derrotado no terreno dos polacos do Légia Varsóvia, por 71-61, na 3.ª jornada do Grupo H da FIBA Europe Cup.





Ao intervalo, a formação portuguesa estava na frente por 33-29, só que permitiu a reação da equipa de casa no segundo tempo, que acabou por triunfar por 10 pontos de diferença.A nível individual, Jonathan Arledge foi o melhor marcador portista, com 17 pontos.Com duas derrotas e uma vitória, o FC Porto segue com quatro pontos no terceiro lugar do grupo.(em atualização)