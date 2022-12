FIBA Europe Cup: FC Porto triunfa na Alemanha

O FC Porto esteve a perder por 13 pontos no último período, mas uma reação notável permitiu-lhe vencer esta terla-feira na visita ao alemão Chemnitz, por 94-87, em novo êxito no Grupo I da segunda fase da FIBA Europe Cup. Depois do triunfo, por 83-73, na estreia, na visita ao Craiova, na Roménia, os 'azuis e brancos' voltaram a ganhar, agora na segunda ronda desta fase da competição para a qual se apuraram pela primeira vez.Num jogo com alterações bruscas no marcador, os dragões chegaram a liderar por 15 pontos, perderam o controlo e ficaram a perder por 13, altura em que aplicaram um improvável parcial de 21-2 com o qual garantiram o êxito que já parecia fugir-lhes.Com um início muito forte, com um jogo muito rápido e boas percentagens de lançamento, o FC Porto liderava com vantagens a rondar os cinco pontos - chegou a ser de oito, aos 16-24 -, terminando esta fase com 80% de eficácia nos lançamentos de campo, destacando-se Brian Conklin com seis pontos (18-24).Os pupilos de Fernando Sá voltaram a entrar melhor no segundo período e rapidamente atingiram uma vantagem de 15 pontos (20-35), contudo não conseguiram manter a consistência e, com vários 'turnovers', facilitaram a recuperação do rival, que chegou a reduzir para os três pontos, mas acabou em seis com um triplo de Max Landis em cima do 'gongo' (45-51), que era o dragão mais concretizador, com 10 pontos. Do outro lado, o gigante lituano Mindaugas Susinskas somava 15, ajudando também à supremacia da sua equipa nos ressaltos (16-10).Um recomeço pesadelo para o FC Porto, com sucessivos erros no ataque e mais permissivo na defesa, resultou num parcial de 12-0, que permitiu ao Chemnitz passar pela primeira vez para a frente (57-51).Os germânicos geriram bem esse novo fôlego ao qual se juntou uma quebra física e anímica dos portuenses, que iniciaram o quarto período oito pontos atrás (73-65), ao cederem 28-14 nesta fase, na qual sobressaiu o húngaro Marko Filipovity que já levava 20 pontos, com os quais terminou o encontro.Aos 81-68, com 13 pontos de diferença, seria difícil prever o parcial de 21-2 favorável ao FC Porto (83-89), que assim regressou ao comando, que segurou de forma competente e que no fim se cifrou em sete pontos.Max Landis, com 23 pontos, foi o melhor marcador da partida.Em 24 de janeiro, o FC Porto recebe os franceses do Cholet num grupo de quatro em que precisa ficar numa das duas primeiras posições, para avançar na prova.Veja a ficha aqui O FC Porto volta a entrar em ação na sexta-feira, diante do Benfica na Luz.