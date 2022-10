FIBA Europe Cup: Leões e dragões ambiciosos

Sporting e FC Porto iniciam hoje a sua participação na FIBA Europeu Cup com muita ambição. Os leões recebem os polacos do Anwil Wloclawek, enquanto os dragões visitam os estonianos do Parnu Sadam. A turma lisboeta está confiante, depois de na época transata ter atingido os quartos-de-final, como contou à Sporting TV o base Diogo Ventura: “Queremos dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser feito desde que o basquetebol do Sporting regressou, que é estarmos sempre nas competições europeias. Conseguimos um bom resultado na época passada. Mas este ano queremos fazer mais e melhor. É para isso que estamos a trabalhar.”

O FC Porto também mostra querer pelas declarações ao site do Dragão do técnico Fernando Sá: “Enquanto treinador é a primeira vez que estou nesta prova e o meu sonho, espero que não seja demasiado ambicioso, é podermos ter um desempenho positivo, passando à próxima fase e chegar o mais longe possível. É para isso que trabalhamos.” *