FIBA Europe Cup: Sporting derrotado na Bulgária

O Sporting foi esta quarta-feira derrotado na Bulgária, diante do Balkan Botevgrad, por 81-70, na 2.ª jornada do Grupo A da FIBA Europe Cup.

Os leões, que na estreia haviam recebido e vencido os húngaros do Alba Fehérvár (83-79), lideraram o primeiro quarto (22-20) mas caíram a pique no segundo parcial (11-31), tendo ido para o descanso a perderem por 18 pontos (33-51).

Após o intervalo, a equipa comandada por Pedro Nuno foi reduzindo o marcador e entrou no derradeiro período atrás por nove pontos (54-63), só que o emblema búlgaro não acusou a pressão leonina e foi gerindo a vantagem até ao fim.

A nível individual, o poste Eddie Ekiyor foi o melhor marcador do Sporting, com 24 pontos, à frente de Ron Curry (18).



Veja aqui a ficha do jogo



Com duas vitórias em dois jogos, o Balkan segue na liderança do grupo.