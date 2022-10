FIBA Europe Cup: Sporting derrotado na Finlândia

O Sporting foi esta quarta-feira derrotado na visita aos finlandeses do Karhu, por 104-85, na 3.ª jornada do Grupo G da FIBA Europe Cup.Num jogo em que teve a grande contrariedade de perder Travante Williams no arranque do segundo quarto (excluído após duas faltas técnicas), a formação orientada por Pedro Nuno não conseguiu encontrar argumentos para travar o campeão finlandês, que ao intervalo liderava por 12 pontos (52-40). No segundo tempo, o Sporting falhou a aproximação ao marcador e viu-se atrás por 19 pontos à entrada do último quarto (55-74). O resultado final culminou numa derrota pesada por 104-85. Os leões somam agora quatro pontos, fruto de uma vitória e duas derrotas.No capítulo individual, DJ Fenner foi o melhor marcador leonino, com 21 pontos. Veja a ficha do jogo aqui