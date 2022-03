FIBA Europe Cup: Sporting eliminado na Turquia

O Sporting esteve esta quarta-feira por cima grande parte do encontro, mas 'desapareceu' ofensivamente na segunda parte, e defensivamente no quarto período, 'caindo' por 66-54 na casa do Bahcesehir, para falhar as meias-finais da Taça da Europa de basquetebol.Depois do desaire caseiro por 70-73 face aos sextos colocados do campeonato turco, os comandados de Luís Magalhães chegaram a liderar em Istambul por 14 pontos (22-36), 'viraram' a comandar por 11 (28-39) e ainda lideravam por cinco (41-46) após três períodos, mas quebraram abruptamente no final.Os 'leões' acertaram 13 de 29 'tiros' de campo na primeira parte (44,8%), incluindo seis em 14 nos 'triplos' (42,9%), mas, na segunda, ficaram-se por sete em 26 (26,9%) e acertaram apenas um lançamento longo, em 12 (8,3%).A 'ausência' de Travante Williams, autor de apenas quatro pontos, em escassos 8.56 minutos, depois de ter marcado 25 na primeira mão, também não ajudou, num conjunto que começou em 'grande' e acabou muito mal, com um parcial de 4-25 nos derradeiros nove minutos.O Sporting entrou de forma autoritária e, num ápice, marcou quatro 'triplos', dois por Tanner Omlid (10 pontos na primeira parte) e dois por Shakir Smith, construindo uma vantagem de 10 pontos (2-12), o que obrigou o técnico local a parar o jogo.Os turcos responderam (8-12), mas, após um minuto solicitado por Luís Magalhães, o conjunto luso retomou o comando (10-19), com Diogo Araújo a acertar um quinto 'triplo'.A formação da casa colocou-se a quatro pontos no final dos primeiros 10 minutos (15-19) e aproximou-se (17-19), passando mesmo para a frente da eliminatória, mas a resposta do Sporting foi categórica, com um parcial de 17-5.Os 'leões', que, depois de terem estado muito bem no jogo exterior, começaram também a ser efetivos perto do cesto, pela ação de Justin Tuoyo (10 pontos), chegaram a 14 pontos de avanço (22-26) e chegaram ao intervalo ainda com 11 à maior (28-39).A paragem fez muito mal ao Sporting, que continuou muito bem na defesa (os turcos marcaram 13 pontos no terceiro período, depois de 15 no primeiro e 13 no segundo), mas começou a fraquejar no ataque, ficando-se por sete pontos no terceiro parcial, todos pela 'mão' de Micah Downs (um 'triplo' e duas assistências).Os campeões lusos em título entraram no quarto período ainda na frente (41-46) e aumentaram rapidamente a vantagem para nove pontos (41-50), mas, depois, tudo mudou, com os turcos a acabarem com o jogo com um parcial de 17-2, em pouco mais de cinco minutos.O Sporting não encontrava o 'cesto', acumulava 'turnovers' e más decisões, já não conseguia parar o ataque dos turcos, e, de forma natural, a vantagem dos anfitriões aumentou, até se fixar nos 66-54, que atiram os 'leões' para fora da Europa.O anfitrião Jamar Desean Smith, autor de 16 pontos, seis assistências e quatro ressaltos, foi a principal figura do encontro.Jogo no Ülker Sports and Event Hall, em Istambul, na Turquia.Bahcesehir - Sporting, 66-54.Ao intervalo: 28-39.Sob a arbitragem do romeno Marius Ciulin, do esloveno Marko Vuckovic e do lituano Gintaras Maciulis, as equipas alinharam e marcaram:- Bahcesehir: Kartal Ozmirzrak (12), Jamal Jones, Jamar Desean Smith (16), Sam Dekker e Oguz Savas. Jogaram ainda Muhammed Baygül (15), Tarik Black (12), Erkan Yilmaz (4), Berkay Candan (7) e Richard Solomon.Treinador: Erhan Ernak.- Sporting: Shakir Smith (6), Tanner Omlid (10), Travante Williams (4), Micah Downs (9) e Joshua Patton (6). Jogaram ainda Diogo Ventura (6), Justin Tuoyo (10), Diogo Araújo (3), Mike Fofana, João Fernandes, Miguel Maria Cardoso e António Monteiro.Treinador: Luís Magalhães.lusaMarcha do marcador: 15-19 (primeiro período), 28-39 (intervalo), 41-46 (terceiro período) e 66-54 (resultado final).